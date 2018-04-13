Приложение Telegram X пропало из App Store в России 

Приложение Telegram X (альтернативная официальная версия мессенджера) пропало из магазина App Store в России, передает ТАСС.
По данным на 15:10 мск, оно не отображается в поиске. Неизвестно, когда его могли удалить из магазина и что послужило причиной. При этом основное приложение Telegram доступно для пользователей.
Таганский суд Москвы в пятницу удовлетворил требование Роскомнадзора о немедленной блокировке Telegram в России. Мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, заявил его основатель Павел Дуров.