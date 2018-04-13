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Приложение Telegram X пропало из App Store в России
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Приложение Telegram X пропало из App Store в России 

ТВ Центр 3 часа назад
Фото: ТВ Центр
Приложение Telegram X (альтернативная официальная версия мессенджера) пропало из магазина App Store в России, передает ТАСС.
По данным на 15:10 мск, оно не отображается в поиске. Неизвестно, когда его могли удалить из магазина и что послужило причиной. При этом основное приложение Telegram доступно для пользователей.
Таганский суд Москвы в пятницу удовлетворил требование Роскомнадзора о немедленной блокировке Telegram в России. Мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, заявил его основатель Павел Дуров.
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