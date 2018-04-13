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Песков установил ICQ как альтернативу Telegram
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Песков установил ICQ как альтернативу Telegram 

Банки.ру 4 часа назад
Фото: Собака
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что установил ICQ и пробует использовать этот мессенджер в качестве альтернативы Telegram. Об этом он сказал радиостанции «Говорит Москва».
«Пробуем пока», — рассказал он.
Ранее советник президента по развитию Интернета Герман Клименко призывал в случае блокировки Telegram использовать ICQ.
Отмечается, что пресс-служба главы государства пользовалась Telegram для связи с журналистами и приглашений на селекторные совещания.
В пятницу Таганский суд Москвы вынес решение о блокировке Telegram.
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