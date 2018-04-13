Песков установил ICQ как альтернативу Telegram

«Пробуем пока», — рассказал он.

Ранее советник президента по развитию Интернета Герман Клименко призывал в случае блокировки Telegram использовать ICQ.

Отмечается, что пресс-служба главы государства пользовалась Telegram для связи с журналистами и приглашений на селекторные совещания.

В пятницу Таганский суд Москвы вынес решение о блокировке Telegram.

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