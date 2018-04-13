Суд объяснил, почему Telegram надо заблокировать немедленно 

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Таганский суд Москвы разрешил Роскомнадзору немедленно заблокировать Telegram в России, так как работа мессенджера «может привести к существенным нарушениям прав субъектов персональных данных».
"Удовлетворяя ходатайство заявителя…, суд исходит из того, что длительное неисполнение судебного постановления может привести к существенным нарушениям конституционных прав субъектов персональных данных, нанести значительный ущерб публичным и частным интересам", — говорится в опубликованном решении суда.
Обосновывая иск, Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян, поскольку через Telegram может распространяться информация террористов, а у ФСБ нет возможности расшифровывать сообщения пользователей.