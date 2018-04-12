Роскомнадзора заблокирует Telegram сразу после вынесения такого решения суда

ФСБ России привлечена в качестве заинтересованного лица по иску Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram, передает РИА Новости из зала суда. Он удовлетворил соответствующее ходатайство Роскомнадзора. Ведомство попросило суд немедленно заблокировать мессенджер в случае удовлетворения иска о его блокировке.

По существу иск начнут рассматривать завтра, в пятницу 13 апреля. Сегодня прошел этап досудебной подготовки по иску Роскомнадзора к Telegram с просьбой о блокировке мессенджера из-за непредоставления ФСБ ключей для дешифровки сообщений. Юристы Telegram на него не явились. Защита направила ходатайства о переносе заседания в связи с тем, что адвокат по делу находится в служебной командировке. Однако данное ходатайство было оставлено судом без удовлетворения.