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Роскомнадзора заблокирует Telegram сразу после вынесения такого решения суда
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Роскомнадзора заблокирует Telegram сразу после вынесения такого решения суда 

BFM.RU 12 апреля 2018
Фото: Wonderzine
ФСБ России привлечена в качестве заинтересованного лица по иску Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram, передает РИА Новости из зала суда. Он удовлетворил соответствующее ходатайство Роскомнадзора. Ведомство попросило суд немедленно заблокировать мессенджер в случае удовлетворения иска о его блокировке.
По существу иск начнут рассматривать завтра, в пятницу 13 апреля. Сегодня прошел этап досудебной подготовки по иску Роскомнадзора к Telegram с просьбой о блокировке мессенджера из-за непредоставления ФСБ ключей для дешифровки сообщений. Юристы Telegram на него не явились. Защита направила ходатайства о переносе заседания в связи с тем, что адвокат по делу находится в служебной командировке. Однако данное ходатайство было оставлено судом без удовлетворения.
Роскомнадзор ранее дал мессенджеру 15 суток на то, чтобы предоставить органам безопасности ключи для расшифровки сообщений пользователей. Пресс-служба ведомства распространила заявление, согласно которому в случае невыполнения в течение этого срока требований по предоставлению ключей ведомство направит в суд исковое заявление об ограничении на территории РФ доступа к интернет-ресурсам компании Telegram Messenger Limited. Иск в Таганский суд Роскомнадзор подал 6 апреля.
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