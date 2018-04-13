Telegram начнут блокировать в понедельник

Операторы получат выгрузку из Единого реестра запрещенной информации о мессенджере Telegram в начале следующей недели. Скорее всего, это произойдет в понедельник, уточнил «РГ» источник знакомый с ситуацией. Тогда они будут обязаны начать блокировку сервиса.

Сегодня Таганский суд Москвы принял решение о немедленной блокировке Telegram. «Ограничение доступа будет осуществляться в рамках действующего законодательства», заявили в Роскомнадзоре . В службу должны поступить документы из суда и после этого начнется процедура ограничения.

Решение суда — это ответная мера на демонстративное невыполнение администрацией сервиса требований российского законодательства по предоставлению ключей шифрования.