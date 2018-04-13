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Telegram начнут блокировать в понедельник
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Telegram начнут блокировать в понедельник 

Российская Газета 39 минут назад
Фото: Российская Газета
Операторы получат выгрузку из Единого реестра запрещенной информации о мессенджере Telegram в начале следующей недели. Скорее всего, это произойдет в понедельник, уточнил «РГ» источник знакомый с ситуацией. Тогда они будут обязаны начать блокировку сервиса.
Сегодня Таганский суд Москвы принял решение о немедленной блокировке Telegram. «Ограничение доступа будет осуществляться в рамках действующего законодательства», заявили в Роскомнадзоре. В службу должны поступить документы из суда и после этого начнется процедура ограничения.
Решение суда — это ответная мера на демонстративное невыполнение администрацией сервиса требований российского законодательства по предоставлению ключей шифрования.
В случае выполнения этих требований блокировка будет снята в установленном порядке, заверил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
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