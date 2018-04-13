Блокировка Telegram обрадовала Рунет: «Терроризма больше никогда не будет!»

Минобрнауки приостановило ведение своего Telegram-канала. МИД России в своем Telegram-канале уже предупредил, что переходит в Viber. А Кремль пока не решил, какой мессенджер будет использовать для связи с журналистами вместо Telegram и не комментирует решение суда о его блокировке. Рамзан Кадыров , у которого есть свой Telegram-канал, заявил, что не будет искать пути обхода блокировки. «Рамзан Ахматович как человек законопослушный будет подчиняться решению суда», — отметили в чеченской администрации, которого цитирует ТАСС . На что уже отреагировала в Twitter Ксения Собчак , написавшая, что ей немного обидно за Кадырова: «Facebook и Instagram человеку заблокировали враги из-за рубежа, Telegram — друзья».

В соцсетях на решение о блокировке Telegram отреагировали с юмором:

«Ну, все! Терроризма больше никогда не будет, Telegram же заблокировали. Теперь осталось запретить половые органы, чтоб окончательно искоренить изнасилования! Больше всех остальных сейчас волнуются владельцы других популярных мессенджеров. Создатель Viber с утра службу отстоял за здравие судьи.

При входе в метро остановили полицейские, потребовали показать стоит ли Telegram на телефоне. Надеюсь, российские чиновники хотя вы выкупили доли в крупнейших VPN-сервисах, иначе это совсем тупо. Судья для принятия решения по Telegram удалился для загрузки в свой телефон VPN. Российский суд официально признал Telegram самым надежным мессенджером. ВК заблокировали в Украине , Telegram заблокировали в России , сейчас Дуров думает, чё б такое замутить, чтоб заблокировали в Казахстане . Есть отличная идея названия мессенджера, который по любому шороху будет сливать информацию властям. ТУК-ТУК!»

Накануне блокировки Telegram многие пользователи Facebook заметили у себя лентах рекламу другого мессенджера — TamTam. Это очень похожая на детище Дурова разработка Mail.ru , сделанная на базе мессенджера «Одноклассники». Но некоторые уже жалуются в сети, что TamTam автоматически создает им странички в соцсети «Одноклассники» и не предупреждает об этом.