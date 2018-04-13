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Блокировка Telegram обрадовала Рунет: «Терроризма больше никогда не будет!»
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Блокировка Telegram обрадовала Рунет: «Терроризма больше никогда не будет!» 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
Минобрнауки приостановило ведение своего Telegram-канала. МИД России в своем Telegram-канале уже предупредил, что переходит в Viber. А Кремль пока не решил, какой мессенджер будет использовать для связи с журналистами вместо Telegram и не комментирует решение суда о его блокировке. Рамзан Кадыров, у которого есть свой Telegram-канал, заявил, что не будет искать пути обхода блокировки. «Рамзан Ахматович как человек законопослушный будет подчиняться решению суда», — отметили в чеченской администрации, которого цитирует ТАСС. На что уже отреагировала в Twitter Ксения Собчак, написавшая, что ей немного обидно за Кадырова: «Facebook и Instagram человеку заблокировали враги из-за рубежа, Telegram — друзья».
В соцсетях на решение о блокировке Telegram отреагировали с юмором:
«Ну, все! Терроризма больше никогда не будет, Telegram же заблокировали. Теперь осталось запретить половые органы, чтоб окончательно искоренить изнасилования! Больше всех остальных сейчас волнуются владельцы других популярных мессенджеров. Создатель Viber с утра службу отстоял за здравие судьи.
При входе в метро остановили полицейские, потребовали показать стоит ли Telegram на телефоне. Надеюсь, российские чиновники хотя вы выкупили доли в крупнейших VPN-сервисах, иначе это совсем тупо. Судья для принятия решения по Telegram удалился для загрузки в свой телефон VPN. Российский суд официально признал Telegram самым надежным мессенджером. ВК заблокировали в Украине, Telegram заблокировали в России, сейчас Дуров думает, чё б такое замутить, чтоб заблокировали в Казахстане. Есть отличная идея названия мессенджера, который по любому шороху будет сливать информацию властям. ТУК-ТУК!»
Накануне блокировки Telegram многие пользователи Facebook заметили у себя лентах рекламу другого мессенджера — TamTam. Это очень похожая на детище Дурова разработка Mail.ru, сделанная на базе мессенджера «Одноклассники». Но некоторые уже жалуются в сети, что TamTam автоматически создает им странички в соцсети «Одноклассники» и не предупреждает об этом.
Сегодня, 13 апреля, кстати, реклама TamTam была опубликована в ведущих деловых изданиях: в «Ведомостях» и «Коммерсанте». За последние несколько часов число новых регистраций в мессенджере TamTam выросло в десять раз, сообщила пресс-служба Mail.ru Group.
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