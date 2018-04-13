Суд сообщил, при каком условии Telegram будет разблокирован 

Ранее иск о блокировке мессенджера был удовлетворен Таганским районным судом.
Вопрос о разблокировке Telegram будет решен, как только мессенджер предоставит властям ключи для расшифровки сообщений пользователей. Такое решение вынес в пятницу, 13 апреля, Таганский суд Москвы.
Напомним, ранее суд удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России.
Представители Роскомнадзора и ФСБ сообщили, что отказ данной социальной сети передать ключи шифрования спецслужбе угрожает интересам государства и общества и «может быть на руку террористам», сообщает РИА Новости.