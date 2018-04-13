Ещё
В Минкомсвязи знают о готовности россиян обходить блокировку Telegram
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Минкомсвязи знают о готовности россиян обходить блокировку Telegram 

BFM.RU 4 часа назад
Фото: Диалог
Блокировка Telegram в России не приведет к негативным последствиям для пользователей, считает заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин.
По его мнению, часть аудитории спокойно перекочует в другие сервисы. «А те, кто захотят остаться в данном продукте, знают большое количество способов, каким образом обойти блокировку и продолжать пользоваться тем сервисом, к которому они привыкли», передает «Интерфакс» слова Волина.
Сам замминистра сказал, что часто бывает в странах, где разного рода интернет-сервисы блокируются, и там он обычно пользуется VPN, который позволяет обходить этот запрет.
Ранее в пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о запрете и блокировке Telegram в России из-за отказа предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.
BFM.RU: последние новости
Telegram на связи с судом Павел Дуров запретил своим юристам приходить на суд по Telegram В Минкомсвязи знают о готовности россиян обходить блокировку Telegram
 Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России решили избавиться от двух министерств73
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ272
Украина пригрозила России по газу206
Умер юморист Андрей Жмакин51
Путин поговорил с Макроном65
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Определен исход конфликта Децла и Басты
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение