В Минкомсвязи знают о готовности россиян обходить блокировку Telegram 

Блокировка Telegram в России не приведет к негативным последствиям для пользователей, считает заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин.
По его мнению, часть аудитории спокойно перекочует в другие сервисы. «А те, кто захотят остаться в данном продукте, знают большое количество способов, каким образом обойти блокировку и продолжать пользоваться тем сервисом, к которому они привыкли», передает «Интерфакс» слова Волина.
Сам замминистра сказал, что часто бывает в странах, где разного рода интернет-сервисы блокируются, и там он обычно пользуется VPN, который позволяет обходить этот запрет.
Ранее в пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о запрете и блокировке Telegram в России из-за отказа предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.