В Минкомсвязи знают о готовности россиян обходить блокировку Telegram

Алексей Волин. Блокировка Telegram в России не приведет к негативным последствиям для пользователей, считает заместитель главы Минкомсвязи

По его мнению, часть аудитории спокойно перекочует в другие сервисы. «А те, кто захотят остаться в данном продукте, знают большое количество способов, каким образом обойти блокировку и продолжать пользоваться тем сервисом, к которому они привыкли», передает «Интерфакс» слова Волина.

Сам замминистра сказал, что часто бывает в странах, где разного рода интернет-сервисы блокируются, и там он обычно пользуется VPN, который позволяет обходить этот запрет.