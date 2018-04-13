«Ростелеком»: Telegram заблокируют в течение часа после обновления реестра Роскомнадзора

Операторы смогут ограничить доступ к мессенджеру Telegram на территории России в течение часа после того, как данные ресурса будут внесены в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора , сообщил RNS пресс-секретарь «Ростелекома» Андрей Поляков

«Выгрузка происходит автоматически. Как только данные ресурса появятся в реестре Роскомнадзора, операторы начнут ограничение доступа», — сообщил RNS Поляков. Он уточнил, что время блокировки зависит от метода блокировки и размера сети: «Чем больше сеть, тем дольше, характерное время — в течение часа».

Как ранее сообщил Роскомнадзор, регулятор сможет начать процедуру блокировки после того, как получит соответствующее решение суда. Таганский районный суд передал представителю Роскомнадзора решение суда днем 13 апреля, ранее сообщила RNS пресс-секретарь Таганского районного суда Юлия Сухинина.