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Суд назвал условие разблокировки Telegram
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Суд назвал условие разблокировки Telegram 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Мессенджер Telegram будет заблокирован в России, пока не предоставит властям ключи для расшифровки сообщений пользователей, решил Таганский суд Москвы.
Заседание прошло стремительно. Представление доказательств заняло меньше получаса, после чего судья удалилась в совещательную комнату. За это время представители Роскомнадзора и ФСБ сообщили, что отказ Telegram передать ключи шифрования спецслужбе угрожает интересам государства и общества и может быть на руку террористам.
Юристы Telegram на заседание не явились, сообщив, что основатель мессенджера Павел Дуров запретил им "легитимировать откровенный фарс своим присутствием".
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 Ещё 10 источников 
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