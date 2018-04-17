В iFIxit уверены, что батареи и экраны в iPhone не работают из-за багов iOS 11.3

В iFIxit уверены, что батареи и экраны в iPhone не работают из-за багов iOS 11.3На прошлой неделе всплыло сразу несколько любопытных подробностей, связанных с работой операционной системы iOS 11.3 В частности, по сообщению ряда пользователей, их iPhone 8, 8 Plus и iPhone X переставали работать после замены экрана или аккумулятора в одном из сервисных центров.

Как выяснилось, причина такого поведения устройств кроется в специальной процедуре активация компонентов, которую они проходят еще на этапе сборке. Но у популярного ресурса iFixit, занимающегося разборкой гаджетов, другое мнение.

В iFixit уверены, что неработающие аккумуляторы, отключающийся после замены экрана датчик TrueDepth и дисплей — вина багов операционной системы iOS 11.3. Специалисты уверены, что у Apple нет цели ограничить сервисные центры от ремонта. В конце концов, с аналогичной проблемой сталкивались и пользователи iPhone 7 после замены сенсора Touch ID, и очень скоро Apple все исправила.

Так что, вполне возможно, Apple в ближайшее время исправит ситуацию и представители сервисных центров смогут вздохнуть с облегчением.