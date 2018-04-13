Ещё
Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Пользователи Telegram пожаловались на некорректную работу мессенджера. Судя по данным сервиса Downdetector, проблемы начались 13 апреля около 11:00 по московскому времени.
Карта сбоев показывает, что неполадки в работе мессенджера испытывают жители Европы. Кроме того, Telegram некорректно работает в некоторых крупных российских городах, включая Москву и Санкт-Петербург.
Большинство пользователей (73 процента) отмечают, что проблема связана с отсутствием подключения к сети. Еще у 27 процентов людей не отправляются сообщения.
13 апреля Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать в России мессенджер Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей.
Доступ к мессенджеру будет ограничен до исполнения обязанностей по передаче алгоритма расшифровки ФСБ. При этом представители Telegram заявили, что не готовы идти на поводу у российских чиновников.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России решили избавиться от двух министерств66
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ261
Украина пригрозила России по газу193
Умер юморист Андрей Жмакин50
Путин поговорил с Макроном65
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Определен исход конфликта Децла и Басты
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение