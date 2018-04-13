Поисковик Baidu представил фотосток на блокчейне 

Китайский поисковик Baidu запустил сервис стоковых фото, который работает на базе блокчейн-технологий. Платформа «китайского Google» должна помочь властям страны в борьбе с интеллектуальным пиратством. Новый сервис Totem был запущен в среду, 11 апреля. Платформа с помощью блокчейна проставляет временные отметки на оригиналы фотографий, предоставленные пользователями, и хранит полученную информацию в распределительной сети. В Baidu заявляют, что накопленные компанией разработки в области обработки данных и искусственного интеллекта позволят ей сопоставлять данные из открытых источников с информацией, внесенной в сеть с помощью блокчейна. В результате компания сможет быстро и точно выявлять случаи нарушения авторских прав. К новой платформе в скором времени должны присоединиться также традиционные китайские сервисы стоковых фотографий, среди которых Visual China Group и местный партнер Getty Images.
Предприниматель Сергей Фрадков рассказывает, как технологию блокчейн можно применять в искусстве и других областях.
текст: Антон Кузнецов, фото: 123RF