Радиостанция «Говорит Москва» продолжит вести канал и принимать сообщения от слушателей в Telegram

Сергей Доренко. Об этом рассказал главный редактор радиостанции «Говорит Москва» «Насколько я понимаю, есть решение суда, которое ограничивает доступ к Telegram на территории Российской Федерации и, вероятно, это решение суда должно дойти до Роскомнадзора , должна быть какая-то апелляционная инстанция и затем Роскомнадзор, вероятно, известит тех, кому это надлежит. Поэтому до нас пока это решение не доходило. Мы, к сожалению, в этот ужасный, как выяснилось, адски террористический ресурс уже глубоко влезли — мы там имеем свою страницу и принимаем сообщения от наших слушателей в эфире. Поэтому мы продолжаем им пользоваться». По словам Доренко, радиостанция будет использовать только законные методы использования заблокированного приложения. «Насколько я ещё понял, решение суда касается провайдеров, а не пользователей. Поэтому мы, вероятно, можем отправлять верному человеку, нанятому специально и точно проверенному, что он не террорист, сообщения в каком-нибудь Viber в Америку, в Англию или куда-то за границу, а он будет размещать их в Telegram. Таким образом, чтобы не нарушать закон, не посягнуть на святая святых — решение их честей, я имею в виду судей, и, тем не менее, продолжать пользоваться тем, что удобно людям за рубежом. Поэтому я думаю, что мы продолжим пользоваться нашими ресурсами в Telegram». Ранее сегодня Роскомнадзор внёс Telegram в реестр запрещённой информации по решению Таганского суда города Москвы