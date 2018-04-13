Самое обсуждаемое в Интернете: ключи от Telegram и шутки про падение рубля

На этой неделе пользователей соцсетей волновал скачок курса евро, ключи от Telegram от Дурова , сакура под снегом в Японии и флешмоб #янебаскетболистка. Шутки про курс евро

После очередных санкций, которые ввели США против России 6 апреля, курс евро впервые за два года превысил 78 рублей, а 11 апреля он стал выше 80 рублей. Пользователи «Твиттера» стали вспоминать 2014-й и шутить про пять телевизоров, которые срочно нужно бежать покупать, и о том, что это сделано футбольными фанатами, которые хотят во время ЧМ-2018 закупиться дешевой едой.

Вырастут ли цены: что подорожает из‑за роста курсов валют >> Ключи от Telegram

Мессенджер Telegram на этой неделе стал поводом для бурных обсуждений в сети. Сначала интернет-пользователи обнаружили фотографию письма, которое как будто написал Павел Дуров директору ФСБ . В письме говорится о том, что основатель Telegram передает спецслужбам ключи шифрования от мессенджера — металлические ключи прилагаются. Шутку оценили не все, и в пятницу, 13 апреля, Таганский суд Москвы решил заблокировать Telegram на всей территории России, что вызвало бурную реакцию пользователей, которые стали обмениваться ссылками на VPN и инструкциями по обходу запрета.

«Черная пятница» Telegram: почему мессенджер блокируют в России >> Сакура под снегом в Японии

В период цветения сакуры Японию накрыло снегом, но от этого пейзажи стали еще красивее. Жители японской префектуры Фукуи делятся в соцсетях фотографиями апрельского снега.

Первые тюльпаны в 2018 году расцвели в Москве >> Флешмоб #янебаскетболистка

Блогер и модель Мария Миногарова запустила в «Инстаграме» флешмоб для девушек высокого роста. Под хештегом #янебаскетболистка девушки делятся своими историями о том, с какими проблемами сталкивается каждая, чей рост выше 175 см.

«Я высокий и жирный — это моя фишка» >>