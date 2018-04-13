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ВКонтакте предлагает бесплатную рекламу Telegram-каналов
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ВКонтакте предлагает бесплатную рекламу Telegram-каналов 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
На фоне скандала с грядущей блокировкой Telegram, команда социальной сети ВКонтакте объявила о запуске программы поддержки для авторов Telegram-каналов. Авторы каналов, аудитория которых превышает 1000 подписчиков, получат бесплатное продвижение в социальной сети.
Для этого необходимо отправить личное сообщение сообществу «ВКонтакте с авторами». Продвижение осуществляется через рекламу сообщества с таргетингом на релевантную аудиторию из расчёта 10 000 показов за каждую 1000 подписчиков. Для подтверждения авторства владельцам каналов нужно добавить ссылку на сообщество VK в описание своего Telegram-канала.
Александр Круглов, директор по маркетингу ВКонтакте, заявил по этому поводу: «ВКонтакте выступает за свободу общения и коммуникации. Из-за абсурдной ситуации страдают в первую очередь авторы контента и их читатели, и мы считаем необходимым их поддержать в этот момент. Каждый автор с аудиторией от 1000 подписчиков в Telegram получит от ВКонтакте бесплатное продвижение — чем больше подписчиков насчитывает канал, тем больший объем поддержки получит автор».
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