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«ВКонтакте» поддержит популярных авторов запрещённого в России Telegram
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«ВКонтакте» поддержит популярных авторов запрещённого в России Telegram 

Sostav.ru 2 часа назад
Фото: Sostav.ru
Depositphotos
«ВКонтакте» запустила программу поддержки для авторов Telegram-каналов, аудитория которых превышает 1000 подписчиков. Соцсеть предложит им бесплатное продвижение «ВКонтакте» через рекламу сообщества с таргетингом на релевантную аудиторию из расчёта 10 000 показов за каждую тысячу подписчиков.
В рамках предоставляемой поддержки от «ВКонтакте» авторы Telegram-каналов должны получить специальные купоны, предназначенные для дальнейшего бесплатного продвижения. Для этого необходимо написать в личные сообщения сообществу и прикрепить ссылки на группы в мессенджере.
Алгоритм «Прометей» выделяет уникальные и интересные публикации с помощью нейросети и чаще показывает их релевантной аудитории в разделе «Рекомендации». Помимо помощи в продвижении на старте, важную роль играет качество контента.
«„ВКонтакте“ выступает за свободу общения и коммуникации. Из-за абсурдной ситуации страдают в первую очередь авторы контента и их читатели, и мы считаем необходимым их поддержать в этот момент. Каждый автор с аудиторией от 1000 подписчиков в Telegram получит от ВКонтакте бесплатное продвижение — чем больше подписчиков насчитывает канал, тем больший объем поддержки получит автор», — сообщил Александр Круглов, директор по маркетингу «ВКонтакте».
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