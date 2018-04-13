Приложение Telegram X удалено из App Store

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Приложение Telegram X удалено из App Store. Мессенджер стал недоступен вскоре после того, как Таганский суд Москвы постановил заблокировать сервис на территории России

Примечательно, что приложение оказалось недоступно не только в российском App Store, но и в американском магазине. Связан ли с этим Роскомнадзор , не сообщается. Администрация Telegram также пока никак не комментирует произошедшее.

Главное приложение Telegram при этом все еще доступно в App Store, в том числе в российском магазине.

Telegram X — официальное альтернативное приложение для iOS. Оно целиком написано на Swift, работает гораздо быстрее, еще дружелюбнее к батарее вашего телефона, есть поддержка тем.