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Дуров прокомментировал блокировку Telegram
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Дуров прокомментировал решение о блокировке Telegram 

RT на русском 54 минуты назад
Фото: Reuters
Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал решение суда о блокировке мессенджера и заявил, что приложение сохранит возможность рассылать уведомления всем пользователям в России, информируя о ситуации.
«Независимо от наличия блокировки, Telegram сохранит возможность централизованно рассылать уведомления всем российским пользователям, информируя о развитии ситуации», — написал на своей странице во «ВКонтакте» Дуров.
Он также отметил, что Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей.
«В первые часы блокировки сторонние VPN/Proxy-сервисы могут быть перегружены и с большой вероятностью будут работать медленно», — добавил Дуров.
13 апреля Таганский суд принял решение о блокировке мессенджера Telegram на территории России.
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