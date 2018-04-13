Дуров прокомментировал блокировку Telegram

Дуров прокомментировал решение о блокировке Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал решение суда о блокировке мессенджера и заявил, что приложение сохранит возможность рассылать уведомления всем пользователям в России , информируя о ситуации.

«Независимо от наличия блокировки, Telegram сохранит возможность централизованно рассылать уведомления всем российским пользователям, информируя о развитии ситуации», — написал на своей странице во «ВКонтакте» Дуров.

Он также отметил, что Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей.

«В первые часы блокировки сторонние VPN/Proxy-сервисы могут быть перегружены и с большой вероятностью будут работать медленно», — добавил Дуров.

13 апреля Таганский суд принял решение о блокировке мессенджера Telegram на территории России.