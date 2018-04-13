Социальная сеть «ВКонтакте» запустила программу поддержки авторов Telegram-каналов

Об этом сообщается в официальном

сообществе «ВКонтакте с авторами».

«Авторы каналов, аудитория которых превышает 1000 подписчиков, получат купоны на бесплатное продвижение. Для этого просто напишите в личные сообщения нашему сообществу, прикрепив ссылки на свой канал и сообщество «ВКонтакте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что продвижение будет осуществляется через рекламу сообщества с таргетингом на релевантную аудиторию из расчёта 10 000 показов за каждую 1000 подписчиков.

Напомним, что сегодня Таганский суд Москвы постановил заблокировать на территории Российской Федерации мессенджер Telegram

Фото © vk.com/authors

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

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