Об этом сообщается в официальном
сообществе «ВКонтакте с авторами».
«Авторы каналов, аудитория которых превышает 1000 подписчиков, получат купоны на бесплатное продвижение. Для этого просто напишите в личные сообщения нашему сообществу, прикрепив ссылки на свой канал и сообщество «ВКонтакте», — говорится в сообщении.
Отмечается, что продвижение будет осуществляется через рекламу сообщества с таргетингом на релевантную аудиторию из расчёта 10 000 показов за каждую 1000 подписчиков.
Напомним, что сегодня Таганский суд Москвы постановил заблокировать на территории Российской Федерации мессенджер Telegram
Фото © vk.com/authors
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
Сообщение Социальная сеть «ВКонтакте» запустила программу поддержки авторов Telegram-каналов появились сначала на Москва Меняется.