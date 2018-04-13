Ключи шифрования могут потребовать не только у Telegram

Начало конца

Что произошло?

Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России . Причиной стал отказ предоставить представителям ФСБ ключи шифрования, которые позволили бы им читать переписку пользователей. Адвокаты, представляющие Telegram, в зал суда не явились по требованию основателя мессенджера Павла Дурова — он счел происходящее «откровенным фарсом». Роскомнадзор добился, чтобы мессенджер заблокировали незамедлительно.

Telegram обжалует решение

Мессенджер будет недоступен на территории России до тех пор, пока ФСБ не получит ключи шифрования. Решение Таганского районного суда может быть обжаловано в течение месяца в Мосгорсуде . Представители Telegram уже заявили о намерении это сделать. Дуров настаивает, что ни о каком предоставлении ключей не может идти речи — в первую очередь потому, что технически не существует способа это сделать из-за особенностей шифрования сообщений. При этом представители ФСБ во время заседания в Таганском суде посетовали, что в ходе рассмотрения административного дела представители мессенджера ссылались не на невозможность исполнения требования, а на противоречие этих требований праву граждан на тайну частной переписки, гарантированному Конституцией.

Пользователи подготовились к запрету

Пользователи Telegram массово начали делиться способами обхода грядущей блокировки мессенджера. Администраторы многих популярных Telegram-каналов заранее организовали опросы на тему, как поступит их аудитория в случае ограничения доступа к сервису. Абсолютное большинство юзеров заверило, что Telegram не покинет и найдет способ продолжать им пользоваться. Практически во всех каналах вне зависимости от тематики уже опубликованы инструкции по обходу блокировки.

Власти могут вспомнить о существовании закона о запрете VPN

1 ноября 2017 года в России вступил в силу закон о запрете анонимайзеров. Тогда глава Роскомнадзора заявлял, что «запрет» — слишком громкое слово, а закон состоит в том, чтобы работающие на территории России VPN-сервисы и анонимайзеры по требованию МВД или ФСБ ограничивали доступ к противоправному контенту. За отказ это делать им теоретически могут запретить работать в стране. Пока этот закон не пригодился: российские спецслужбы ни разу так и не обратились в надзорные органы с подобными требованиями. Тем не менее в Роскомнадзоре активно «предупреждали» владельцев популярных анонимайзеров об опасности и, вполне возможно, могут сделать это еще раз, поскольку блокировка Telegram наверняка вызовет всплеск популярности этих сервисов.

В России существуют другие соцсети и мессенджеры, и они тоже под угрозой