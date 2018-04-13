Альтернативная официальная версия Telegram X пропала из App Store в России и США

США. МОСКВА , 13 апреля. / ТАСС /. Приложение Telegram X (альтернативная официальная версия приложения одноименного мессенджера), перестало быть доступным для пользователей интернет-магазина App Store в России

Как убедились корреспонденты ТАСС, приложение, по данным на 14:15 мск, не отображается в поиске. При этом неизвестно, когда его могли удалить из магазина. Основное приложение Telegram доступно для пользователей.

Комментарием Apple ТАСС пока не располагает.

В свою очередь в российской версии магазина приложений на операционной системе Android — PlayMarket — по данным на 14:15 мск есть приложения Telegram и Telegram X.

Google не стали комментировать возможность удаления приложений мессенджера из PlayMarket.

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. Решение приняли по иску Роскомнадзора от 6 апреля. В Telegram заявляли, что выполнить это требование технически невозможно, поскольку ключи хранятся на устройствах пользователей.

Как сообщил ТАСС глава Роскомнадзора Александр Жаров, мессенджер будет заблокирован «в ближайшее время». Роскомнадзор начнет процедуру блокировки мессенджера Telegram после получения решения Таганского районного суда.