Ещё
Альтернативная официальная версия Telegram X пропала из App Store в России и США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Альтернативная официальная версия Telegram X пропала из App Store в России и США 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТВ Центр
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Приложение Telegram X (альтернативная официальная версия приложения одноименного мессенджера), перестало быть доступным для пользователей интернет-магазина App Store в России и США.
Как убедились корреспонденты ТАСС, приложение, по данным на 14:15 мск, не отображается в поиске. При этом неизвестно, когда его могли удалить из магазина. Основное приложение Telegram доступно для пользователей.
Комментарием Apple ТАСС пока не располагает.
В свою очередь в российской версии магазина приложений на операционной системе Android — PlayMarket — по данным на 14:15 мск есть приложения Telegram и Telegram X.
В Google не стали комментировать возможность удаления приложений мессенджера из PlayMarket.
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. Решение приняли по иску Роскомнадзора от 6 апреля. В Telegram заявляли, что выполнить это требование технически невозможно, поскольку ключи хранятся на устройствах пользователей.
Как сообщил ТАСС глава Роскомнадзора Александр Жаров, мессенджер будет заблокирован «в ближайшее время». Роскомнадзор начнет процедуру блокировки мессенджера Telegram после получения решения Таганского районного суда.
ТАСС: последние новости
Суд проведет подготовку по иску Роскомнадзора к Telegram о блокировке мессенджера Россия может лишиться Telegram в пятницу, 13-го Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски802
Умер юморист Андрей Жмакин43
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова166
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ45
Рыбке настал конец158
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
02:34
Москва продолжит усыхать
Общество Новости Москвы
01:32
«Медузу» обвинили во вмешательстве в выборы
Политика Выборы 2018
00:56
Коммунальщики засудили Децла
Шоу-бизнес Общество
10:03
Поплавская обратилась к поклонникам
Шоу-бизнес
05:15
РФ представила доклад по делу Скрипалей
Политика
01:21
«РФ не станет проглатывать политику Вашингтона»
Политика
01:21
Россиян предложили лишить McDonald’s
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение