Россияне выбирают замену Telegram

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Число новых регистраций в мессенджере «ТамТам» взлетело в десять раз 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Число новых регистраций в мессенджере "ТамТам" взлетело в 10 раз за несколько часов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Mail.ru Group, которой принадлежит мессенджер.
Ранее в пятницу Таганский суд Москвы разрешил Роскомнадзору заблокировать Telegram в России немедленно, не дожидаясь решения апелляции. Мессенджер будет заблокирован в России, пока не предоставит властям ключи для расшифровки сообщений пользователей, решил суд.
"За последние несколько часов число новых регистраций в "ТамТам" выросло в 10 раз, из сервисов больше всего популярностью пользуются видеозвонки и передача файлов", — сказали в пресс-службе.
По словам представителя компании, активно себя ведут и авторы каналов: только за последние два дня их создано более 40 тысяч.
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