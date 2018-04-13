Россияне выбирают замену Telegram

Число новых регистраций в мессенджере "ТамТам" взлетело в 10 раз за несколько часов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Mail.ru Group, которой принадлежит мессенджер.
Ранее в пятницу Таганский суд Москвы разрешил Роскомнадзору заблокировать Telegram в России немедленно, не дожидаясь решения апелляции. Мессенджер будет заблокирован в России, пока не предоставит властям ключи для расшифровки сообщений пользователей, решил суд.
"За последние несколько часов число новых регистраций в "ТамТам" выросло в 10 раз, из сервисов больше всего популярностью пользуются видеозвонки и передача файлов", — сказали в пресс-службе.
По словам представителя компании, активно себя ведут и авторы каналов: только за последние два дня их создано более 40 тысяч.