Ещё
Telegram X удален из российского App Store
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Telegram X удален из российского App Store 

iguides.ru 9 часов назад
Telegram X, альтернативная версия мессенджера, написанная на языке программирования Swift и отличающаяся от оригинала повышенной производительностью, пропала из российского магазина приложений App Store. На момент публикации информации о причинах этого нет, но вряд ли после решения суда о блокировке Telegram в РФ приложение могло бы так быстро удалено. В App Store других стран, в частности Новой Зеландии приложение Telegram X все еще доступно для скачивания. В Google Play изменений нет — обе версии мессенджера остаются доступны для скачивания.
Это неполный текст новости
iguides.ru: последние новости
Android всё же лучше. Единственный производитель отказался от российской версии Sailfish OS Как будет происходить блокировка Telegram в России Уязвимость в коммутаторах Cisco может повалить весь интернет
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко обратился к Путину на «ты»1084
Британия назвала «наглой ложью» заявления Минобороны РФ454
США уговаривают Турцию отказаться от российских С-40091
Россия отказывается от SWIFT543
Госдеп заступился за Британию59
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение