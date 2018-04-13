Telegram X удален из российского App Store 

Telegram X, альтернативная версия мессенджера, написанная на языке программирования Swift и отличающаяся от оригинала повышенной производительностью, пропала из российского магазина приложений App Store. На момент публикации информации о причинах этого нет, но вряд ли после решения суда о блокировке Telegram в РФ приложение могло бы так быстро удалено. В App Store других стран, в частности Новой Зеландии приложение Telegram X все еще доступно для скачивания. В Google Play изменений нет — обе версии мессенджера остаются доступны для скачивания.
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