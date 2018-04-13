МИД РФ после решения суда о блокировке Telegram завел канал в Viber 

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. МИД РФ на фоне решения Таганского суда Москвы о блокировке Telegram завел канал в мессенджере Viber. Сообщение об этом размещено в пятницу в Telegram-канале дипведомства.
В министерстве напомнили, что аналогичные профили существуют в таких социальных сетях, как Facebook, «ВКонтакте», Twitter, Instagram.
Последнее время российское дипведомство активно использовало Telegram-канал для публикации информации по повестке дня МИД РФ, ссылок на интервью различным СМИ, сообщений российских загранучреждений, фотографий и видео из зарубежных поездок министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Ранее в пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора и заблокировал доступ к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. Решение суда подлежит немедленному исполнению, блокировка будет действовать до исполнения требований ФСБ.
Как сообщил один из представителей интересов Telegram Павел Чиков, мессенджер не намерен идти на уступки, несмотря на решение суда.