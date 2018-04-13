МИД РФ после решения суда о блокировке Telegram завел канал в Viber

МОСКВА , 13 апреля. / ТАСС /. МИД РФ на фоне решения Таганского суда Москвы о блокировке Telegram завел канал в мессенджере Viber. Сообщение об этом размещено в пятницу в Telegram-канале дипведомства. В министерстве напомнили, что аналогичные профили существуют в таких социальных сетях, как Facebook, «ВКонтакте», Twitter, Instagram. Последнее время российское дипведомство активно использовало Telegram-канал для публикации информации по повестке дня МИД РФ, ссылок на интервью различным СМИ, сообщений российских загранучреждений, фотографий и видео из зарубежных поездок министра иностранных дел Сергея Лаврова Ранее в пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора и заблокировал доступ к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. Решение суда подлежит немедленному исполнению, блокировка будет действовать до исполнения требований ФСБ. Как сообщил один из представителей интересов Telegram Павел Чиков , мессенджер не намерен идти на уступки, несмотря на решение суда.