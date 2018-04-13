«ВКонтакте» запустил программу поддержки авторов Telegram-каналов с более 1 тыс. подписчиков

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила программу поддержки для имеющих более 1 тыс. подписчиков авторов Telegram-каналов, сообщили в пресс-службе сети.

«ВКонтакте» запустила программу поддержки для авторов Telegram-каналов. Авторы каналов, аудитория которых превышает 1 тыс. подписчиков, получат бесплатное продвижение в социальной сети — для этого необходимо отправить личное сообщение сообществу «ВКонтакте с авторами», — говорится в сообщении.

Уточняется, что продвижение осуществляется через рекламу сообщества с таргетингом на релевантную аудиторию из расчета 10 тыс. показов за каждую 1 тыс. подписчиков. Для подтверждения авторства владельцам каналов нужно добавить ссылку на сообщество VK в описание своего Telegram-канала.

«При этом, помимо помощи в продвижении на старте, важную роль играет качество контента. Алгоритм «Прометей» выделяет уникальные интересные публикации с помощью нейросети и чаще показывает их релевантной аудитории в разделе «Рекомендации». В апреле команда «ВКонтакте» рассказала, что «Рекомендации» собирают свыше 1 млрд просмотров в сутки. Ранее «ВКонтакте» также сообщала, что выручка пользовательских сообществ достигла 250 млн руб. в месяц, увеличившись за год в два раза», — отметили в пресс-службе.