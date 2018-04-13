Google делится весенними фоновыми рисунками и намекает на название Android P

Google опубликовала подборку весенних фоновых рисунков для владельцев смартфонов. Изображения выполнены в классическом стиле компании и радуют яркими цветами. Также пользователи нашли в них отсылку к возможному имени новой версии операционной системы Android.

Всего изображений шесть, сообщает 9to5google. Больше всего внимания привлекла картинка с разноцветными эскимо. На английский слово переводится как «Popsicle». Журналисты допускают, что новую версию Android назовут именно в честь мороженого.

Изображения опубликовали в инстаграм-аккаунте Google . Скачать их в хорошем разрешении можно здесь.

Особенности Android P обсуждают в официальном телеграм-чате AndroidInsider.