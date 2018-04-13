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Google делится весенними фоновыми рисунками и намекает на название Android P
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Google делится весенними фоновыми рисунками и намекает на название Android P 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Google опубликовала подборку весенних фоновых рисунков для владельцев смартфонов. Изображения выполнены в классическом стиле компании и радуют яркими цветами. Также пользователи нашли в них отсылку к возможному имени новой версии операционной системы Android.
Всего изображений шесть, сообщает 9to5google. Больше всего внимания привлекла картинка с разноцветными эскимо. На английский слово переводится как «Popsicle». Журналисты допускают, что новую версию Android назовут именно в честь мороженого.
Изображения опубликовали в инстаграм-аккаунте Google. Скачать их в хорошем разрешении можно здесь.
Особенности Android P обсуждают в официальном телеграм-чате AndroidInsider.
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