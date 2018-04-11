Таганский суд Москвы принял к рассмотрению иск Роскомнадзора к Telegram

По словам пресс-секретаря суда Юлии Сухининой, досудебная подготовка назначена на 12 апреля. По итогам слушаний будет назначена дата рассмотрения иска по существу.