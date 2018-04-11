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Таганский суд Москвы принял к рассмотрению иск Роскомнадзора к Telegram
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Таганский суд Москвы принял к рассмотрению иск Роскомнадзора к Telegram 

Аргументы и Факты 11 апреля 2018
Фото: Аргументы и Факты
По словам пресс-секретаря суда Юлии Сухининой, досудебная подготовка назначена на 12 апреля. По итогам слушаний будет назначена дата рассмотрения иска по существу.
Ранее Роскомнадзор обязал мессенджер передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Срок, отведенный ведомством для исполнения обязательства, истек 4 апреля. По словам юристов Telegram, у мессенджера нет технической возможности передать ключи. Несмотря на это, ФСБ подала иск в Таганский районный суд Москвы об ограничении доступа к Telegram в России.
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