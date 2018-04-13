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Telegram внесли в реестр запрещенных сайтов
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Telegram внесли в реестр запрещенных сайтов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Как уточнил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, ведомство заблокирует веб-сервис для мгновенного обмена сообщениями в «ближайшее время». Дату он не уточнил. «Представляете, идут боевые действия и вы говорите: „А вы когда атаку начнете?“ Ну, в ближайшее время. Когда нападу — не скажу», — отметил представитель надзорного ведомства.
Веб-версия Telegram попала в единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора после отказа предоставить ФСБ России ключи шифрования, которые позволили бы читать переписку пользователей. При эксплуатации Telegram используется серверная часть c закрытым кодом, работающая на мощностях нескольких компаний США и Германии.
Официальную информацию о возможной блокировке ресурса Павел Дуров получил еще в июне 2017 года. По заявлению ФСБ России, террористы использовали Telegram при подготовке теракта в метро Санкт-Петербурга. В связи с этим Роскомнадзор потребовал от Павла Дурова выдать ключи для дешифрации переписок с целью выявления потенциальных террористов.
Согласно поправкам в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», вступивших в силу с 1 января 2018 года организаторы распространения информации в интернете обязаны хранить на территории России информацию о фактах приема, передачи, доставки и/или обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео или иных электронных сообщений пользователей и информацию об этих пользователях в течение года, а сам контент — до шести месяцев. Сервисы обязаны предоставлять этот контент по требованию федеральных органов исполнительной власти и предоставлять им возможность декодирования информации.
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