ОБСЕ осудила блокировку Telegram

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти РФ пересмотреть решение о блокировке Telegram, поскольку оно ограничивает свободу выражения в России, передает РИА Новости

«Решение заблокировать Telegram вызывает сильное беспокойство, поскольку это препятствует важной роли интернет-посредников в обеспечении свободы выражения», — заявил Дезир. «Я призываю российские власти пересмотреть эту ограничительную меру и продвигать свободную, независимую и разностороннюю коммуникационную среду», — добавил он.