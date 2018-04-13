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ОБСЕ осудила блокировку Telegram
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ОБСЕ осудила блокировку Telegram 

BFM.RU 4 часа назад
Фото: iguides.ru
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти РФ пересмотреть решение о блокировке Telegram, поскольку оно ограничивает свободу выражения в России, передает РИА Новости.
«Решение заблокировать Telegram вызывает сильное беспокойство, поскольку это препятствует важной роли интернет-посредников в обеспечении свободы выражения», — заявил Дезир. «Я призываю российские власти пересмотреть эту ограничительную меру и продвигать свободную, независимую и разностороннюю коммуникационную среду», — добавил он.
Представитель ОБСЕ дал оценку решению по мессенджеру также в контексте изменений, которые Госдума предлагает внести в закон о защите информации в России. Поправки предусматривают более строгую регуляцию социальных сетей. «Я призываю членов Госдумы пересмотреть их решение о поддержке предложенных изменений, поскольку они ясно ведут к ограничению свободы слова и свободы СМИ, а также не соответствуют международно признанным требованиям законности, необходимости и пропорциональности», — заявил Дезир.
Таганский суд Москвы в пятницу удовлетворил иск Роскомнадзора и вынес постановление о блокировке мессенджера Telegram за отказ предоставить ключи от дешифровки переписок своих пользователей Федеральной службе безопасности.
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