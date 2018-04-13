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Число новых пользователей мессенджера «ТамТам» выросло в 10 раз после решения суда о блокировке Telegram
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Число новых пользователей мессенджера «ТамТам» выросло в 10 раз после решения суда о блокировке Telegram 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
Количество новых пользователей мессенджера «ТамТам» выросло в 10 раз за несколько часов после решения суда о блокировке Telegram, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Mail.Ru Group, которой принадлежит мессенджер.
«За последние несколько часов число новых регистраций в «ТамТам» выросло в 10 раз, из сервисов больше всего популярностью пользуются видеозвонки и передача файлов. Активно себя ведут авторы каналов: только за последние два дня их создали более 40 тыc.», — рассказали в пресс-службе.
Таганский районный суд 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram на территории РФ. При этом судья удовлетворила ходатайство ведомства о незамедлительной блокировке мессенджера. Представляющие интересы адвокаты Telegram в судебное заседание не явились. На предварительном заседании, 12 апреля, они уведомляли суд о своей занятости в других процессах и просили отложить заседание. Суд это ходатайство отклонил.
После этого основатель Telegram Павел Дуров запретил адвокатам участвовать в судебном процессе по иску «дабы не легитимировать откровенный фарс своим присутствием».
6 апреля ведомство подало исковое заявление в суд с требованием об ограничении доступа на территории России к информационным ресурсам организатора распространения информации в сети интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership.
Исковое заявление подано в связи с выявлением ФСБ России (ведомство привлечено в процесс в качестве заинтересованного лица) неисполнения компанией Telegram Messenger Limited Liability Partnership обязанности организатора распространения информации, установленной п. 4.1 ст. 10.1 данного закона.
Верховный суд РФ 20 марта 2018 г. признал законным требование ФСБ России о расшифровке сообщений в Telegram. Сразу после этого Роскомнадзор обязал мессенджер в течение 15 дней предоставить ФСБ России необходимые данные, что не было сделано.
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