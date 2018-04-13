Адвокаты Telegram попросили суд отложить рассмотрение иска о блокировке

Правозащитная группа «Агора», представляющая интересы Telegram в суде, подала ходатайство в Таганский суд о переносе рассмотрения дела по существу. Об этом говорится в Telegram-канале руководителя группы Павла Чикова

По его словам, соответствующее ходатайство было направлено в суд факсом вечером 12 апреля. «Мы полагаем, что неисполнение судом требований гражданского процессуального кодекса в части подготовки к судебному заседанию (непредоставление иска, реальной и фактической возможности представить возражения на иск и свои доказательства) существенным образом нарушают право на защиту», — говорится в документе.

По мнению представителей мессенджера, объективных причин для рассмотрения иска в экстренной процедуре нет. Юристы подчеркивают, что такая процедура и не предусматривается процессуальным законодательством для подобных случаев.