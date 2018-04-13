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Адвокаты Telegram попросили суд отложить рассмотрение иска о блокировке
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Адвокаты Telegram попросили суд отложить рассмотрение иска о блокировке 

Ведомости 5 часов назад
Правозащитная группа «Агора», представляющая интересы Telegram в суде, подала ходатайство в Таганский суд о переносе рассмотрения дела по существу. Об этом говорится в Telegram-канале руководителя группы Павла Чикова.
По его словам, соответствующее ходатайство было направлено в суд факсом вечером 12 апреля. «Мы полагаем, что неисполнение судом требований гражданского процессуального кодекса в части подготовки к судебному заседанию (непредоставление иска, реальной и фактической возможности представить возражения на иск и свои доказательства) существенным образом нарушают право на защиту», — говорится в документе.
По мнению представителей мессенджера, объективных причин для рассмотрения иска в экстренной процедуре нет. Юристы подчеркивают, что такая процедура и не предусматривается процессуальным законодательством для подобных случаев.
Адвокаты Telegram попросили суд обеспечить выполнение всех прав, предоставленных законом компании Павла Дурова как ответчику, а также отложить заседание на «разумный срок» и устранить процессуальные нарушения.
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