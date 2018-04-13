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Эксперт рассказал, когда перестанет работать уже установленное на смартфон приложение Telegram
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Эксперт рассказал, когда перестанет работать уже установленное на смартфон приложение Telegram 

Говорит Москва 7 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
В интервью «Говорит Москва» главный редактор издания AppleInsider.Ru Ренат Гришин предположил, что в случае, если приложение Telegram удалят из российского App Store, то установленная версия будет работоспособна до ближайшего большого обновления iOS.
«После удаления из App Store приложения продолжат работу, но не будут обновляться. Правда, скорее всего, осенью Apple обновит iOS до версии 12. И мы не знаем, будет ли существующая версия приложения совместима с новой версией операционной системы. Обычно после обновления OS, все разработчики корректируют что-то в своих приложениях. Те, кто скачал приложения из российского App Store, эти обновления не получат. Но ни что не мешает пользователю скачать приложение из американского магазина или любого другого. Просто придётся создать ещё одну учётную запись — американскую. Это бесплатно».
Сегодня пользователи уже отметили, что из App Store пропал Telegram X. При этом, как выяснилось, приложение исчезло ещё вчера и это не связано с решением Таганского суда. Приложение недоступно из-за обновления до новой версии.
В Google отказались комментировать возможное удаление приложения Telegram из Google Play. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщили в пресс-службе компании.
Также в компании не обозначили дальнейшую возможность функционирования приложений, уже установленных на устройствах пользователей.
Сегодня Таганский суд удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России. По решению суда доступ к мессенджеру будет закрыт, пока он не предоставит ключи шифрования.
Процедура ограничения доступа к мессенджеру предполагает «прекращение создания технических условий для приема, доставки, написания сообщений в мессенджере», в частности, удаление приложений из Google Play и AppStore.
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