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Kaspersky указал на подводные камни VPN-сервисов
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Kaspersky указал на подводные камни VPN-сервисов 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Использование проверенных VPN-сервисов не несет дополнительных рисков утечки данных, а защищает пользователя от таких последствий, рассказали в пресс-службе «Лаборатории Касперского».
В компании рассказали, что основное предназначение VPN (виртуальные частные сети) — за счет шифрования данных обеспечивать безопасное соединение через интернет между пользователем и определенной зоной сети что особенно актуально при подключении через общественную точку доступа.
«Злоумышленники могут «прослушивать» незащищенные сети Wi-Fi, а также подключаться к коммутаторам, чтобы перехватывать чужой трафик и узнать оттуда необходимую им информацию. VPN защищает от подобных атак», — передает РИА «Новости» слова представителя «Лаборатории Касперского». При этом, технология VPN также может быть уязвимой, поэтому лучше пользоваться решениями проверенных производителей, тем более, что VPN может защитить интернет-соединение, но не защитит от скачивания вредоносного файла или фишингового сайта.
В пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegram в России немедленно, не дожидаясь решения апелляции, в связи с этим пользователи Сети заговорили об использовании VPN-сервисов.
В Telegram уже заявили, что не станут идти ни какие-либо уступки, несмотря на решение Таганского суда Москвы.
По мнению экспертов, полностью ограничить доступ к Telegram не удастся из-за VPN-сервисов, позволяющихобходить блокировки.
Напомним, 30 июля 2017 года президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает использование технологий доступа к заблокированным в России сайтам, так называемых анонимайзеров.
В ноябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому за неисполнение закона об анонимайзерах вводятся штрафы до 700 тыс. рублей.
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