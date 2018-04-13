Чиновники начали отказываться от Telegram 

По словам советника президента по вопросам развития интернета Германа Клименко, он уже переключился на ICQ. В МИДе собираются перейти на Viber, а в Минобрнауки уже перестали вести свой Telegram-канал. Клименко подчеркнул, что для чиновников сейчас единственно верное решение — прекратить использование Telegram. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что в Кремле пользуются этим мессенджером и считают его «очень удобным», однако готовы найти ему замену в случае блокировки. Сегодня Таганский суд Москвы принял решение о немедленной блокировке доступа к сервису Telegram.