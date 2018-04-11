Адвокаты Telegram просят суд перенести досудебное рассмотрение иска на более поздний срок

МОСКВА , 11 апреля. / ТАСС /. Защита Telegram направила в Таганский райсуд Москвы ходатайство о переносе досудебного рассмотрения иска Роскомнадзора на более поздний срок. Об этом юрист Павел Чиков , представляющий интересы компании, сообщил в среду в своем канале в Telegram.

"Поскольку Telegram-таки определен участником процесса, его представители просят суд перенести беседу на более позднее время, дабы они могли ознакомиться с материалами и подготовиться. Соответствующее ходатайство в Таганский суд направлено", — написал адвокат.