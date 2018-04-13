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В Петербурге запустят бумажные самолетики в здание Роскомнадзора в защиту Telegram
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В Петербурге запустят бумажные самолетики в здание Роскомнадзора в защиту Telegram 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Молодежное движение «Весна» собирается провести массовый флеш-моб около здания Роскомнадзора.
Как сообщается в группе VK, акцию планируется провести в 19:00. Организаторы хотят запустить в здание надзорного ведомства бумажные самолетики с посланиями в знак несогласия с решением Таганского суда в отношении блокировки мессенджера Telegram.
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