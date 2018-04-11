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Таганский суд принял к рассмотрению иск Роскомнадзора против Telegram
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Таганский суд принял к рассмотрению иск Роскомнадзора против Telegram 

ТАСС 11 апреля 2018
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Таганский суд Москвы принял к рассмотрению иск Роскомнадзора к мессенджеру Telegram. Об этом следует из базы суда.
В ближайшее время суд назначит дату слушаний.
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