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Таганский суд Москвы рассмотрит иск Роскомнадзора к Telegram 12 апреля
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Таганский суд Москвы рассмотрит иск Роскомнадзора к Telegram 12 апреля 

Rambler News Service 11 апреля 2018
«Иск зарегистрирован, подготовка к рассмотрению дела назначена на 12 апреля», — сообщили в пресс-службе.
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