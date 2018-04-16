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В России начали блокировать мессенджер Telegram
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В России начали блокировать мессенджер Telegram 

Свободная пресса 58 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На территории России провайдеры начали блокировать доступ к мессенджеру Telegram.
Как передает пресс-служба Роскомнадзора, в ведомство поступило решение Таганского районного суда об ограничении доступа на территории России к интернет-ресурсам организатора распространения информации в сети Интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership.
«В связи с этим информация о данных интернет-ресурсах в понедельник, 16 апреля, направлена операторам связи с целью ограничения доступа», — говорится в тексте официального сообщения.
Напомним, 13 апреля что Таганский суд российской столицы принял решение о немедленной блокировке мессенджера Telegram на всей территории России из-за отказа предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.
Позже стало известно с какого числа операторы связи и интернет-провайдеры приступят к блокировке Telegram на территории России. Сообщалось, что произойдёт это 16 апреля.
В свою очередь основатель Telegram Павел Дуров заявил, что «конфиденциальность не продается, а права человека не должны быть поставлены под угрозу из-за страха или жадности».
Также Дуров пообещал, что Telegram сохранит возможность централизованно информировать российских пользователей о развитии ситуации — будет осуществляться рассылка уведомления.
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