Операторы начнут блокировать Telegram в понедельник 

Операторы начнут блокировать Telegram в понедельникГоворят, хорошие дела никогда не нужно начинать в понедельник. У операторов на этот счет другая позиция. По данным издания Интерфакс, Роскомнадзор добавит выгрузку для операторов связи и интернет провайдеров адреса для блокировки мессенджера уже в этот понедельник, 16 апреля.
Похоже, что в течение следующей недели в России окончательно будет закрыт доступ к мессенджеру.
И хотя Таганский суд удовлетворил требование Роскомнадзора по блокировке мессенджера, Telegram может быть разблокирован в случае, если его представители предоставят ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.
Учитывая настрой основателя мессенджера Павла Дурова, чуда не случится. Дуров пообещал добавить средства для обхода блокировок непосредственно в мобильное приложение. О том, как обходить блокировку читайте в нашей подробной инструкции.