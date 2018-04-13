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Операторы начнут блокировать Telegram в понедельник
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Операторы начнут блокировать Telegram в понедельник 

iPhones.ru 4 часа назад
Фото: iPhones.ru
Операторы начнут блокировать Telegram в понедельникГоворят, хорошие дела никогда не нужно начинать в понедельник. У операторов на этот счет другая позиция. По данным издания Интерфакс, Роскомнадзор добавит выгрузку для операторов связи и интернет провайдеров адреса для блокировки мессенджера уже в этот понедельник, 16 апреля.
Похоже, что в течение следующей недели в России окончательно будет закрыт доступ к мессенджеру.
И хотя Таганский суд удовлетворил требование Роскомнадзора по блокировке мессенджера, Telegram может быть разблокирован в случае, если его представители предоставят ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.
Учитывая настрой основателя мессенджера Павла Дурова, чуда не случится. Дуров пообещал добавить средства для обхода блокировок непосредственно в мобильное приложение. О том, как обходить блокировку читайте в нашей подробной инструкции.
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