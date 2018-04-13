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Минобрнауки остановило ведение своего канала в Telegram
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Минобрнауки остановило ведение своего канала в Telegram 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Минобрнауки РФ после решения суда о блокировке Telegram в России остановило ведение своего канала на этой платформе, при этом в своей работе министерство использует «широкий набор каналов коммуникаций», сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Таганский суд Москвы в пятницу удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России в связи с отказом передать ФСБ ключи шифрования. В суде представитель Роскомнадзора Мария Смелянская заявила, что действия руководства мессенджера угрожают интересам российского государства и его граждан, поскольку Telegram может содержать сведения о террористических организациях, в настоящее время ФСБ не обладает необходимой информацией для декодирования сообщений пользователей.
"Среди социальных сетей Министерство использовало и возможности Telegram, как одного из комфортных и удобных сервисов, ведя в нем канал об истории и развитии образовательной и научной среды нашей страны. Подчеркнем, что в своей информационной политике министерство всегда действует в строгом соответствии с законодательством, и ведение канала остановлено", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.
Отмечается, что министерство использует широкий набор каналов коммуникаций, «стараясь предоставлять гражданам информацию в максимально доступной, оперативной и удобной форме».
"Выражаем надежду, что руководством данного сервиса будут приняты необходимые меры для соблюдения законодательства Российской Федерации", — добавили в пресс-службе министерства.
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