Минобрнауки остановило ведение своего канала в Telegram

Таганский суд Москвы в пятницу удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России в связи с отказом передать ФСБ ключи шифрования. В суде представитель Роскомнадзора Мария Смелянская заявила, что действия руководства мессенджера угрожают интересам российского государства и его граждан, поскольку Telegram может содержать сведения о террористических организациях, в настоящее время ФСБ не обладает необходимой информацией для декодирования сообщений пользователей.

"Среди социальных сетей Министерство использовало и возможности Telegram, как одного из комфортных и удобных сервисов, ведя в нем канал об истории и развитии образовательной и научной среды нашей страны. Подчеркнем, что в своей информационной политике министерство всегда действует в строгом соответствии с законодательством, и ведение канала остановлено", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

Отмечается, что министерство использует широкий набор каналов коммуникаций, «стараясь предоставлять гражданам информацию в максимально доступной, оперативной и удобной форме».

"Выражаем надежду, что руководством данного сервиса будут приняты необходимые меры для соблюдения законодательства Российской Федерации", — добавили в пресс-службе министерства.