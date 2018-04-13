Суд назвал условие разблокировки Telegram 

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Мессенджер Telegram будет заблокирован в России, пока не предоставит властям ключи для расшифровки сообщений пользователей, решил Таганский суд Москвы.
Заседание прошло стремительно. Представление доказательств заняло меньше получаса, после чего судья удалилась в совещательную комнату. За это время представители Роскомнадзора и ФСБ сообщили, что отказ Telegram передать ключи шифрования спецслужбе угрожает интересам государства и общества и может быть на руку террористам.
Юристы Telegram на заседание не явились, сообщив, что основатель мессенджера Павел Дуров запретил им "легитимировать откровенный фарс своим присутствием".