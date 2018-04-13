Роскомнадзор отказался сообщить точное время болкировки Telegram 

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров отказался сообщить точное время отключения мессенджера Telegram, передает ТАСС.
«Представляете, идут боевые действия, и вы говорите: «А вы когда атаку начнете?». Ну, в ближайшее время. Когда нападу — не скажу», — пояснил он, отметив, что это будет «бомба для журналистов».
По его словам, Роскомнадзор должен выполнить техническую работу «безукоризненно». «Речь идет о днях, может быть, о часах, может быть, о минутах», — отметил Жаров.
Таганский суд Москвы 13 апреля вынес решение о блокировке Telegram из-за отказа руководства компании предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Решение вынесено по иску Роскомнадзора, поданному 6 апреля. В Telegram ранее заявляли, что требование Роскомнадзора невыполнимо, так как ключи хранятся на устройствах пользователей.