Роскомнадзор отказался сообщить точное время болкировки Telegram

«Представляете, идут боевые действия, и вы говорите: «А вы когда атаку начнете?». Ну, в ближайшее время. Когда нападу — не скажу», — пояснил он, отметив, что это будет «бомба для журналистов».

По его словам, Роскомнадзор должен выполнить техническую работу «безукоризненно». «Речь идет о днях, может быть, о часах, может быть, о минутах», — отметил Жаров.