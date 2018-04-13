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Таганский суд удовлетворил иск о блокировке TELEGRAM
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Таганский суд удовлетворил иск о блокировке TELEGRAM 

Авторадио 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Таганский суд Москвы принял решение о блокировке Telegram в России. Иск ранее подал Роскомнадзор. Основанием послужило то, что в руководстве компании отказались предоставлять ключи шифрования ФСБ. Кроме того, в ведомстве отметили, что информация, которая распространяется через Telegram, может содержать сведения, которые могут использоваться террористическими организациями, что может угрожать безопасности России. В самой компании ранее заявили, что якобы выполнить данные требования технически невозможно. Представители Telegram просили перенести судебное заседание. Однако судья отклонил эту просьбу, отметив, что у компании было достаточно времени для подготовки к процессу.
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