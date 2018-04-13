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Суд удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram
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Суд удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фото: Амител
Таганский районный суд удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram на территории РФ, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.
«Исковое заявление удовлетворить», — огласила решение судья Юлия Смолина.
Представляющие интересы адвокаты Telegram в судебное заседание не явились. На предварительном заседании, 12 апреля, они уведомляли суд о своей занятости в других процессах и просили отложить заседание. Суд это ходатайство отклонил.
После этого основатель Telegram Павел Дуров запретил адвокатам участвовать в судебном процессе по иску «дабы не легитимировать откровенный фарс своим присутствием».
6 апреля ведомство подало исковое заявление в суд с требованием об ограничении доступа на территории России к информационным ресурсам организатора распространения информации в сети интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership.
Исковое заявление подано в связи с выявлением ФСБ России (ведомство привлечено в процесс в качестве заинтересованного лица) неисполнения компанией Telegram Messenger Limited Liability Partnership обязанности организатора распространения информации, установленной п. 4.1 ст. 10.1 данного закона.
Верховный суд РФ 20 марта 2018 г. признал законным требование ФСБ России о расшифровке сообщений в Telegram. Сразу после этого Роскомнадзор обязал мессенджер в течение 15 дней предоставить ФСБ России необходимые данные, что не было сделано.
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