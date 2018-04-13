Жители Преображенки узнают о софт-культуре

В это воскресенье в парке «Сокольники» пройдет лекция «Софт-культура: как стать осознанным с помощью приложений».

Лектором будет Екатерина Арье — культуролог, блогер и переводчик, исполнительный директор научного бюро цифровых гуманитарный исследований «CultLook». Считается, что различные приложения, программы и цифровая культура в частности отвлекает людей, мешает осознанности. Но сейчас многие разработчики приложений и гаджетов стали уделять внимание благополучию пользователей. За последние годы появились различные приложения, которые помогают найти внутренний баланс, а не терять его. Это дневники, приложения для медитаций, разнообразные блокировщики и многое другое. Все это помогает сделать цифровую и личную среду более экологичной.

На лекции все желающие смогут познакомиться с такими приложениями.

Вход на лекцию свободный, но нужно предварительно зарегистрироваться — прислать свои ФИО и контактный телефон на почту bookvodom@gmail.com. Начало лекции — в 14.00 в «Букводоме».