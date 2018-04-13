Суд отказался отложить заседание по блокировке Telegram 

Заседание прошло без представителей мессенжера. По мнению судьи, ходатайство Telegram об отложении заседания «является злоупотреблением правом», передает Интерфакс.
Тем более, что представители Роскомнадзора и ФСБ настаивали, что отказ Telegram передать ключи шифрования отечественным спецслужбе угрожает интересам государства и общества и может быть на руку террористам.
Про иск Роскомнадзор сообщил неделю назад, 6 апреля. Служба заявила о необходимости ограничения доступа к информационным ресурсам Telegram Messenger Limited Liability Partnership", так как мессенджер не выполняет требования закона о предоставлении ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей.