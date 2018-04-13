Ещё
Суд отказался отложить заседание по блокировке Telegram
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд отказался отложить заседание по блокировке Telegram 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Заседание прошло без представителей мессенжера. По мнению судьи, ходатайство Telegram об отложении заседания «является злоупотреблением правом», передает Интерфакс.
Тем более, что представители Роскомнадзора и ФСБ настаивали, что отказ Telegram передать ключи шифрования отечественным спецслужбе угрожает интересам государства и общества и может быть на руку террористам.
Про иск Роскомнадзор сообщил неделю назад, 6 апреля. Служба заявила о необходимости ограничения доступа к информационным ресурсам Telegram Messenger Limited Liability Partnership", так как мессенджер не выполняет требования закона о предоставлении ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей.
Российская Газета: последние новости
Суд отказался отложить заседание по блокировке Telegram Платежная система "Мир" запустит сервис бесконтактной оплаты В Роскомнадзоре рассказали, когда заблокируют Telegram
 Ещё 256 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трейдеры готовятся к резкому росту рубля108
Умер юморист Андрей Жмакин23
Рыбке настал конец150
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»493
Москва решила ответить на санкции США330
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
01:02
Пескова спросили о будущем Лаврова
Политика
00:37
Сход лавины попал на видео
Происшествия Общество
00:58
Медвежат-сирот приютят в Москве
Новости Москвы
02:49
Названа дата открытия Дома русского зарубежья
Новости Москвы
00:17
Алиса Вокс отказалась поздравлять Шнурова
Шоу-бизнес
00:35
Россия рассчитывает на трезвомыслие США
Политика
07:52
Блок пробежал вокруг Кремля
Общество Прибалтика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение