Суд отказался отложить заседание по блокировке Telegram

Заседание прошло без представителей мессенжера. По мнению судьи, ходатайство Telegram об отложении заседания «является злоупотреблением правом», передает Интерфакс

Тем более, что представители Роскомнадзора ФСБ настаивали, что отказ Telegram передать ключи шифрования отечественным спецслужбе угрожает интересам государства и общества и может быть на руку террористам.

Про иск Роскомнадзор сообщил неделю назад, 6 апреля. Служба заявила о необходимости ограничения доступа к информационным ресурсам Telegram Messenger Limited Liability Partnership", так как мессенджер не выполняет требования закона о предоставлении ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей.