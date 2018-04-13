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Telegram не доказал невозможность передачи ключей шифрования, считает суд
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Telegram не доказал невозможность передачи ключей шифрования, считает суд 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Отсылка руководства Telegram к технической невозможности предоставить ключи доступа не является основанием для неисполнения закона «О защите информации», сказано в решении Таганского суда Москвы, опубликованном на официальном сайте.
В пятницу Таганский суд Москвы разрешил Роскомнадзору заблокировать Telegram в России немедленно, не дожидаясь решения апелляции. Мессенджер будет заблокирован, пока не предоставит властям ключи для расшифровки сообщений пользователей, решил суд.
"Ссылка заинтересованного лица… на уведомление о невозможности исполнения обязанности, предусмотренной ч. 4.1 ст. 10.1 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» по техническим причинам, не может являться основанием для отказа в удовлетворении требований Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций", — сказано в решении.
Там отмечается, что Telegram как организация, распространяющая информацию в интернете и предоставляющая техническую возможность неограниченному кругу лиц использовать предоставляемые им сервисы, «обязан исполнять предусмотренную законом обязанность по представлению в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений».
По мнению судьи, каких-либо данных, подтверждающих невозможность исполнения обязанностей, установленных законодательством, в материалах дела не имеется, и представители Telegram такие сведения не представили.
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