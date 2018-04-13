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Суд удовлетворил решение о немедленной блокировке Telegram Павла Дурова
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Суд удовлетворил решение о немедленной блокировке Telegram Павла Дурова 

WMJ.ru 5 часов назад
Фото: WMJ.ru
Несколько минут назад Таганский районный суд удовлетворил иск Роскомнадзора с требованием заблокировать в России Telegram. Причина — отказ Павла Дурова предоставить ФСБ ключи для расшифровки данных, позволяющих получать доступ к перепискам пользователей. По словам Дурова, это невозможно сделать технически. В суд юристы Telegram не явились: Павел запретил им туда идти.
Теперь пользователи Сети гадают: удастся ли Дурову сохранить меседжер на территории России. Ранее СМИ писали, что Павел утверждал: Telegram невозможно заблокировать. В Twitter тема с меседжером уже попала в мировые тренды.
Напомним, ранее Павел Дуров уже отказывался сотрудничать со спецслужбами, в итоге он лишился соцсети «ВКонтакте», создателем которой являлся. После этого предприниматель покинул Россию и уже несколько лет живет за границей.
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Фото:Instagram
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